Mercato Cagliari – Pronto il piano di Giulini! Le ipotesi per Giugno

Il Cagliari si dovrà attrezzare e rinnovare in determinate zone del campo: andiamo a vedere quali sono i reparti chiave

Lorenzo Focolari Redattore 23 maggio 2025 (modifica il 23 maggio 2025 | 18:36)

La stagione a venire — Il Cagliari guidato da Tommaso Giulini si attrezzerà sul mercato calcistico per potenziare la squadra in previsione della stagione a venire. Dopo la partita contro il Venezia, Davide Nicola ha lasciato intendere che saranno necessari dei nuovi acquisti per garantire una salvezza serena tra un anno.

Fasce e attacco — Lo stile di gioco dell'allenatore dei rossoblù richiede molto impegno da parte dei giocatori che operano sulle fasce, in particolare nell'ambito dei raddoppi e dell'attacco. Per questo motivo, è proprio in quel settore del campo che un nuovo calciatore potrebbe essere ingaggiato.

Nuovi elementi — In particolare, la fascia destra necessita di nuovi elementi, considerando che ci sono poche alternative a Gabriele Zappa e Nadir Zortea. Ci sarà da vedere quale sarà il calciatore scelto dal direttore sportivo rossoblù Nereo Bonato in vista del prossimo campionato di Serie A! Le ultime di mercato: Nuovo riscatto in vista? La situazione attuale <<<