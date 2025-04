Calciomercato Cagliari – Rinnovo ad un passo per un big della difesa

La dirigenza cagliaritana sta cercando di ottenere un rinnovo fondamentale per Nicola e la squadra sia per il presente che per il futuro

Uno dei pilastri del Cagliari del mister Davide Nicola , è un difensore che in questa stagione ha saputo dimostrare, sia ai tifosi che alla dirigenza rossoblù, di essere un vero leader, sia dentro che fuori dal campo. Il giocatore in questione è Tommaso Augello.

Le due parti si sono incontrate durante l'inverno, ma non sono riuscite a raggiungere un accordo. È possibile che si rivedano al termine della stagione per discutere nuovamente della questione. Nicola avrà certamente bisogno dell'esperienza di Augello il più a lungo possibile per cercare di ottenere in primis la salvezza e magari guardare al futuro.