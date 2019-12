Tuttosport: Inter, idea Vidal più De Paul

Vidal, De Paul? Antonio Conte (al momento) sceglie… di non scegliere. L’allenatore – nella convinzione di potersela giocare fino all’ultimo con la Juve per lo scudetto – punta a fare all-in. Oggi, pare quasi un’utopia. Però, sfruttando i mal di pancia degli interessati, l’Inter può anche provare a fare un pensierino al doppio colpo. È bene precisarlo: la realpolitik legata al bilancio impone, al massimo, un acquisto per rimpolpare il reparto. Però l’Europa League è un impegno in più da onorare, per giunta di giovedì, e solo una rosa più strutturata potrebbe permettere all’Inter di provare ad arrivare in fondo dappertutto (c’è pure la Coppa Italia, altro obiettivo sensibile per tornare ad alzare un trofeo che in bacheca manca dal 2011). Ieri ci sono stati passi avanti tanto per Vidal, quanto per De Paul, il quale considera chiusa la sua esperienza a Udine (alquanto sospetta, in tal senso, la presenza di Agustin Jimenez, suo procuratore, a Milano: c’è chi sostiene sia per cercargli casa…). L’argentino probabilmente sarà nerazzurro in estate (piace molto a Conte l’idea di poterlo piazzare in più ruoli) ma l’allenatore vuole anticipare il matrimonio. In tal senso non aiuta la classifica alquanto claudicante dell’Udinese. Tuttavia anche per i friulani potrebbe essere poco conveniente tenere un giocatore privato dell’ambizione di poter lottare per lo scudetto. Mal di pancia che da un po’ condizionano pesantemente l’umore di Arturo Vidal che, contro la Real Sociedad, ha dovuto digerire la quinta panchina consecutiva in Liga. Dopo il Clasico di domani, Fernando Felicevich, suo procuratore (che prima farà il punto con l’Inter), è atteso a Barcellona per provare ad avviare le pratiche di divorzio con il club per scarsa compatibilità con Ernesto Valverde. I compagni, invece – secondo il Mundo Deportivo – gli vogliono un bene dell’anima e sono in pressing per convincere Arturo a restare fino al termine della stagione anche sfruttando il fattore Champions (che l’Inter, per i ben noti motivi, non gli può più garantire). Non è dato a sapersi chi la spunterà ma molto dipenderà – come per De Paul, d’altronde – dalle condizioni che verranno fatte a Marotta (che ha ritirato il premio “miglior dirigente sportivo” dal Panathlon Milano Club) e Ausilio sul cartellino.