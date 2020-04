AIC, Calcagno: “Taglio degli stipendi? Non c’è un accordo unico. Ogni club concorderà con i giocatori”

Il vicepresidente dell’AIC, Umberto Calcagno ha parlato della situazione relativa al taglio degli stipendi dei calciatori. Queste le sue parole a Il Secolo XIX: “Il comunicato della Lega Calcio non ci è piaciuto, sembra uno spot. Ma questo non è il momento delle polemiche, è il momento del buon senso, della solidarietà e delle riforme. Nessuno si è mai detto contrario, tutti hanno dato la loro disponibilità. I calciatori sanno di dover fare la loro parte, per questo il comunicato della Lega era fuori luogo, non ha alcun valore giuridico. Non c’è un modello unico per ridurre gli stipendi, varia da club a club e tra giocatori. Abbiamo già fatto 4 bozze di accordo”.