Hellas Verona-Udinese, Juric: “Forse meritavamo il pari, ma abbiamo vinto”

L’allenatore dell’Hellas Verona, Ivan Juric ha commentato la vittoria per 1-0 sull’Udinese al Bentegodi. La zampata di Favilli regala i tre punti agli scaligeri che volano in testa alla classifica dopo la vittoria a tavolino contro la Roma. Queste le parole del tecnico croato in conferenza stampa: “Oggi sono andate bene certe cose si certe cose no, noi tanta applicazione, tante cose da migliorare questi sei punti ci danno tanta fiducia per lavorare. Dall’anno scorso abbiamo perso tanti titolari, non è facile inserire i nuovi, li stiamo scoprendo piano piano, dare loro tempo affinché crescano con calma, l’importante è lavorare. Abbiamo bisogno di tre, quattro giocatori ancora da inserire. Penso che siamo partiti molto bene i primi dieci, quindici minuti, tatticamente non ho cambiato niente, ho smesso di giocare da dietro. Penso che è andata meglio come prestazione. Il calcio è strano, oggi forse meritavamo un pareggio e abbiamo vinto”