Mercato Fiorentina – Senti Calamai: “Due giocatori sono sacrificabili”

La Fiorentina sta cercando di liberarsi di diversi pesi e giocatori non funzionali al calcio di Vincenzo Italiano. Alcuni nomi sono stati etichettati come sacrificabili, per potersi permettere nuovi acquisti più pronti per il progetto viola. La dirigenza guidata dal D.S. Pradè si sta muovendo in tutti i modi per piazzare i diversi esuberi, non sarà un compito facile, ma sappiamo che il dirigente ci ha sorpreso più volte con le sue operazioni sia in entrata che in uscita. Andiamo a vedere quali sono i profili che vedono il loro futuro lontano dalla cupola del Brunelleschi, scoprili assieme a noi <<<