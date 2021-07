Mercato Fiorentina – Sempre più caldo l’asse Toscana-Lazio

Il mercato della Fiorentina è ufficialmente entrato nel vivo, Pradè sta operando sia in entrata che in uscita. I gigliati non hanno nessuna voglia di farsi trovare impreparati e l'unico obiettivo è migliorare sensibilmente la posizione in classifica delle ultime stagioni. Motivo per cui non si opera solo in entrata, ma anche in uscita dato che ci si vuole liberare dai contratti inutili ed anche molto pesanti. Molti di questi nomi hanno un buon mercato e delle buone richieste. Uno su tutti è un attaccante spagnolo che interessa particolarmente alla Lazio. Andiamo a scoprire di chi si sta parlando <<<