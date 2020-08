Riapertura stadi, Dal Pino: “Vogliamo fare la cosa giusta”

Il team di lavoro della Lega ha presentato alla FIGC e al CTS, comitato tecnico scientifico del governo, uno studio di 400 pagine, contenenti i piani per riportare i tifosi negli stadi in sicurezza. Obiettivo di cui ha parlato il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, nell’intervista rilasciata a The Atheltic. L’aumento di casi, vista anche la situazione di altri paesi come la Spagna, spinge però a essere prudenti. “Il nostro governo è molto cauto e vogliamo essere cauti anche noi. Ma vogliamo anche fare la cosa giusta, che è diversa dall’essere solamente prudenti”.

FONTE Calcioefinanza.it