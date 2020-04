Samprdoria, Ferrero: “Pronti a ripartire con le dovute cautele, ma penserei all’anno prossimo”

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero ha parlato delle possibilità di ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole ai microfoni di Radio 1: “E’ inutile continuarci a prendere in giro, a meno che non esce un vaccino. Se un calciatore contrae il virus, che si fa? Per fortuna adesso i miei ragazzi stanno bene, ma ho avuto tanti calciatori positivi. Come si fa a pretendere di mandare per 30 giorni in ritiro lontani dalla famiglia in un albergo le squadre che hanno già fatto 40 giorni di quarantena? Peggio degli arresti domiciliari. Sarò felice di riprendere il campionato ma quando ci saranno delle sicurezze e faranno proposte accettabili. Allenamenti? Credo tra l’11 e il 18 maggio, quello è l’orientamento. Il campionato potrebbe riprendere subito dopo con delle deroghe. Noi siamo pronti ma con le dovute cautele. I giocatori non possono stare a tre metri di distanza, se non ci danno le rassicurazioni dove andiamo? Se si riprende bisogna fare due, tre partite a settimana, dare poi le vacanze ai calciatori. E quando si riprende il prossimo, ad ottobre? E gli Europei dell’anno prossimo? La coperta è corta. Penso sarebbe più utile pensare già al prossimo campionato piuttosto che riprendere questo”.