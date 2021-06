Il mercato ha avuto inizio. Il primo luglio verrà ufficialmente dato il via alle danze. L'Atalanta non ha fretta. Romero piace a molte squadre. Il centrale però costa e la sua cessione potrebbe dare il via al mercato in entrata della Dea. Nel frattempo, negli ultimi giorni, è nata una suggestione particolare che riguarderebbe uno scambio con i biancocelesti. C'è chi non lo ritiene alla pari e chi invece firmerebbe oggi stesso. Ecco chi arriverebbe e chi lascerebbe Bergamo.