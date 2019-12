Come riporta Tuttomercatoweb, Valon Behrami, attualmente svincolato dopo la sua breve esperienza la Sion, è a Pegli ad allenarsi col Genoa per la prima seduta del nuovo tecnico Davide Nicola. L’ex capitano dell’Udinese, in attesa di annunci ufficiali da parte del club, potrebbe così ripartire a sorpresa dal ‘Grifone’. In una recente intervista aveva dichiarato: ““Ho voglia di rimettermi in gioco quanto prima, adesso non zoppico più e sto bene”.