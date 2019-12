Ascoli, Zanetti: “Al Friuli per vincere”

Paolo Zanetti, tecnico dell’Ascoli, nella conferenza stampa della vigilia ha presentato così la sfida di domani col Pordenone. “Le lodi fanno piacere; quello che conta, però, sono i risultati e giocare bene”.

“Stanno tutti abbastanza bene. Da Cruz verrà in panchina: accusa un piccolo fastidio. Anche Beretta ha avuto un risentimento alla caviglia, ma è disponibile. Non ci sarà Ferigra. Domenica scorsa abbiamo fatto un ottimo secondo tempo: penso di riproporre la stessa squadra”.

“Il Pordenone è una realtà importante che conosco: era nel girone di serie C col Sudtirol. Dobbiamo essere bravi a riproporre l’agonismo e l’intensità palesati nella seconda parte di gara con il Cittadella. Tesser è una delle persone più belle dell’ambiente calcio. In Serie B ogni partita è decisiva. In casa il Pordenone ha grandi numeri, noi fuori molto meno. Vorrei una squadra che faccia di tutto per vincere”.