Il Pordenone comunica che è attiva la prevendita di Pordenone – Pescara, incontro della ventunesima giornata della serie BKT 2019/20 in programma sabato 25 gennaio alle 15.

Il Pordenone Calcio raccomanda alla tifoseria di usufruire della prevendita per evitare code agli sportelli. Si potrà così garantire a tutti l’accesso agli spalti in orario.

I prezzi:

VIP CLUB: intero 90 euro.

TRIBUNA CENTRALE NORD: intero 40 euro, Over65 e 16-19 anni 30 euro, U16 16 euro.

TRIBUNA LATERALE NORD: intero 25 euro, Over65 e 16-19 anni 20 euro, U16 10 euro.

TRIBUNA DISTINTI: intero 14 euro, Over65 e 16-19 anni 12 euro, U16 5 euro.

SETTORE OSPITI: intero 14 euro.

Biglietti del settore ospiti in vendita fino alle 19 di venerdì 24 gennaio. I tagliandi di tale settore NON saranno venduti il giorno della gara.

DISABILI: in Tribuna Distinti (prevendita e biglietteria) e Settore Ospiti (solo prevendita). Prezzi: disabile 4 euro, accompagnatore 6 euro.

Biglietti disponibili in tutte le rivendite d’Italia del circuito Ticketone e online su sport.ticketone.it.

Indirizzi rivendite provincia di Pordenone: viale della Libertà 67, Pordenone; via Piave 58, Pordenone; via XX Settembre 31, Roveredo in Piano; viale Trento 100, Sacile; via Fratelli Rosselli 24, Sacile; via Corridoni F. 21, Spilimbergo.

Indirizzi rivendite provincia di Udine: via Aquileia 89, Udine; via Pio Vittorio Ferrari 6, Udine; via Antonio Caccia 53, Udine; via delle Acacie 2, Codroipo; piazza Indipendenza 32, Cervignano del Friuli; piazza Indipendenza 20, Latisana; piazzale Osoppo 12, Latisana; via Divisione Osoppo 33, Tolmezzo; via Julia 1, San Daniele del Friuli; via Roma 21, Palazzolo dello Stella; via Vittorio Veneto 318, Tarvisio; via del Collio 21, San Giovanni al Natisone.

Indirizzi rivendite di Pescara: largo Madonna dei Sette Dolori 66/67; via D’Avalos 110; viale Bovio 81; via Benedetto Cesare 199; viale Kennedy 14; viale Vespucci 81; via Verdi 11/15; via Battisti 44/52; via Valle di Rose 1/2.

Per informazioni scrivere a biglietteria@pordenonecalcio.com.

Fonte Pordenonecalcio.com