Benevento-Pordenone 2-1, colpo della Strega per Tesser

Ottima prova dei neroverdi contro una squadra che sta letteralmente dominando il campionato. Un Pordenone in crescita quello visto oggi al Vigorito dopo il calo degli ultimi due mesi e buono l’inserimento nel piano tattico dei nuovi arrivati. Positivo l’ingresso di uno scatenato Bocalon. Domenica prossima il Pordenone ospiterà il Chievo.

LA PARTITA Il Pordenone imposta in avvio di gara un gioco di contenimento con immediate verticalizzazioni verso le punte. Almeno due chiare occasioni per i ramarri con la conclusione a giro di Strizzolo al limite dell’incrocio e Candellone che sfiora il palo con un destro dal limite dell’area. Gli uomini di Tesser risultano però poco precisi in fase conclusiva. Al 37′ pur viaggiando su ritmi non eccelsi, è il Benevento a sbloccare la partita con una perla di Viola che su perfetta punizione manda la palla all’incrocio dei pali. Sempre Viola serve in profondità Insigne che porta le Streghe al raddoppio dopo aver colpito la parte bassa della traversa. Ci crede ancora il Pordenone che al 69′ va alla conclusione con Mazzocco: la palla colpisce il palo alla destra di Montipò, attraversa tutta la linea di porta e colpisce l’altro palo. Sulla ribattuta si fionda Bocalon, ma Montipò si oppone.

Con una reazione d’orgoglio i neroverdi provano a rimettersi in pista e al 91 sullo splendido cross di Misuraca Bocalon infila di testa Montipò accorciando le distanze. Termina così il match al Vigorito sul risultato di 2-1 per le Streghe

IL TABELLINO

BENEVENTO – PORDENONE 2-1

GOL: 37′ Viola, 60′ Insigne, 91′ Bocalon

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Caldirola, Barba, Letizia; Insigne (89′ Di Serio), Viola, Hetemaj, Improta; Sau (66′ Del Pinto), Moncini (78′ Coda). A disposizione: Manfredini, Gori, Rillo, Pastina. Allenatore: Inzaghi

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Semenzato, Camporese, Bassoli, Gasbarro; Misuraca, Pasa, Mazzocco; Tremolada (61′ Ciurria); Strizzolo (72′ Chiaretti), Candellone (61′ Bocalon). A disposizione: Ronco, De Agostini, Stefani, Vogliacco, Barison, Burrai, Almici, Zammarini. Allenatore: Tesser

Arbitro Maggioni di Lecco, assistenti Cipressa di Lecce e Rossi di La Spezia. Quarto uomo Vigile di Cosenza.

NOTE: angoli 7-2. Ammoniti Strizzolo, Hetemaj, Bocalon. Recupero: 1′ pt, 4′ st.