Bocalon: “Il Pordenone per me è una chance importante”

Il Pordenone ha presentato il primo rinforzo della sessione di mercato: Riccardo Bocalon. L’ex attaccante del Venezia, che indosserà la maglia numero 28, è stato presentato dal ds Matteo Lovisa e dal dirigente Emanuele Berrettoni.

Così il ds Lovisa: “Il primo obiettivo è sempre stato Riccardo: non ho mai fatto suo nome, abbiamo sempre lavorato sottotraccia. Gli do il benvenuto. Sono sicuro che ci darà tanto in campo e nello spogliatoio, perché ha valori importanti”.

Queste, invece, le parole di Bocalon. “Ringrazio direttore, mister e società che mi hanno voluto fortemente per rinforzare la squadra, che sta facendo bene. Entrerò in punta piedi, porterò serietà, dedizione e lavoro. Lasciare il Venezia è stata una scelta difficile, è la squadra della mia città. Da una parte, però, c’era una società che mi ha voluto fortemente, dall’altra una che non ha fatto niente per tenermi”.

“Spesso negli ultimi sei mesi a Venezia sono stato contestato per la retrocessione. La critica fa sempre parte gioco. Da me ci si aspetta sempre tanto. Se fossi stato dall’altra parte, tuttavia, avrei sostenuto molto più un ragazzo che rappresenta la città”.

“La classifica sta descrivendo con che atteggiamento e spirito viene affrontato il campionato dal Pordenone. Il primo obiettivo è la salvezza; una volta ottenuta si può lavorare per sognare in grande. A parte il Benevento, che sta facendo un campionato a parte, le altre devono conquistare prima la permanenza in Serie B. Sulla società posso spendere solo parole positive: tutti hanno manifestato il piacere di avermi a loro disposizione: il piacere è soprattutto mio perché mi danno una chance importante. Metterò tutto me stesso a disposizione della squadra”.

“I compagni sanno che con me troveranno sempre un uomo che battaglia a loro fianco. Merito di questi ragazzi, che hanno fatto andata straordinaria.

“Avendo 31 anni, ho giocato con tutti i moduli: il giocatore modello deve sapere far tutto. Il modulo del Pordenone, 4-3-1-2, mi piace molto: ci ho vinto due campionati, esalta l’attacco della profondità che è tra le mie caratteristiche”.

“Miki De Agostini mi ha scritto subito dopo l’ufficialità. Ho giocato anche con Pasa, Bassoli e Semenzato, con tutti gli altri ho giocato contro: non farò fatica ad ambientarmi, il gruppo è sano, i ragazzi mi hanno accolto molto bene.

“Raggiungere la doppia cifra vorrebbe dire fare 7 gol da ora alla fine della stagione: se faccio il mio dovere ne beneficia squadra”.

A chiudere la presentazione, Lovisa: “Il Pordenone ha fatto 34 punti con un’ossatura, l’entusiasmo dura le prime giornate. Qualcosina dietro cercheremo di completare; ora, però, ci interessa fare punti a Frosinone, gara difficile”.