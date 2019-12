Corsport: la Salernitana è straripante col Pordenone

Il commento del Corsport alla vittoria della Salernitana sul Pordenone.

I campani, in crisi profonda appena due settimane fa dopo la sconfitta di Cittadella (Ventura rimase seduto in panchina nella ripresa per dare un segnale alla squadra), hanno reagito ottenendo sette punti nelle ultime tre partite. E la vittoria di ieri, la seconda consecutiva in casa, assume ancora più valore perché centrata contro una formazione che aveva conquistato venti punti nelle ultime nove gare. Personalità, qualità ed organizzazione: per la squadra di Ventura, ieri squalificato e sostituito in panchina da Matteo Lombardo, è stata quasi la partita perfetta.