Daspo di cinque anni a un tifoso del Pordenone

Daspo di cinque anni per un tifoso del Pordenone. Il provvedimento è stato disposto dal questore di Udine per un episodio accaduto al Friuli durante Pordenone-Benevento. L’uomo, residente a Porcia, ha gettato volontariamente il liquido contenuto in un bicchiere addosso a un operatore di polizia e a uno steward.

Le indagini sono state volte in collaborazione da Digos e Anticrimine delle questure di Udine e Pordenone: il provvedimento è stato notificato al tifoso, che dovrà presentarsi in Questura a Pordenone all’inizio di ogni incontro casalingo della squadra neroverde.