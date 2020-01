Gazzetta: E’ un Pordenone furioso

Il punto sul Pordenone dopo il pari col Frosinone non senza polemiche sulla Gazzetta:

Una partita diretta male dal fischietto leccese – già protagonista del gol negato all’Empoli nella gara di Cosenza, con la palla che aveva superato la linea di porta – tanto che Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, dopo la partita ha tuonato: «Sono indignato per questo arbitraggio».

La partita

Comunque la squadra di Tesser è rimasta saldamente al secondo posto, dimostrando di meritare ampiamente la posizione di classifica e tenendo a -7 gli uomini di Nesta. Il primo tempo si è aperto con la perfetta punizione di Dionisi, che dopo 2’ dal limite ha infilato all’incrocio. Paganini aveva tagliato il campo con un lancio dalla destra che ha pescato Tabanelli (al debutto dopo l’arrivo nei giorni scorsi dal Lecce) sul quale ha commesso fallo l’ex Semenzato. Nonostante la rete, i ritmi della partita sono rimasti blandi e gli animi in campo non si sono scaldati. Di tanto in tanto c’è stata qualche fiammata da una parte e dall’altra, ma senza troppa convinzione. Anche se pian piano il Pordenone ha cominciato a costruire la sua reazione, facendo abbassare via via la squadra di casa. E così, dopo un paio di tentativi sventati da Brignoli (grave l’errore di Strizzolo nel controllo all’altezza del dischetto), al 29’ è arrivato il pareggio con Candellone, che ha ribadito in rete una respinta del portiere.

I momenti caldi

Nella ripresa il Pordenone non ha difeso il pareggio e si è ributtato in avanti, trovando dopo 9’ il gol del sorpasso con Pobega, bravo a inserirsi a centroarea dopo un cross dalla destra. A quel punto il Frosinone ha capovolto l’atteggiamento e si è ributtato in avanti – con confusione epoche giocate limpide – trovando il pareggio nell’azione del rigore già descritto. Un episodio che ha fatto infuriare il Pordenone con vibranti proteste, senza però demoralizzarlo. Tanto è vero che la squadra di Tesser si è ributtata in avanti e a sua volta ha reclamato per un doppio episodio nell’area del Frosinone: prima Tabanelli ha toccato con un braccio un pallone rimbalzato davanti a lui, poi Semenzato è stato trattenuto da tergo da Brighenti. In entrambi i casi Pezzuto ha lasciato correre, e forse ha fatto bene, ma di sicuro ha usato un metro diverso rispetto a quello utilizzato in occasione del rigore per il Frosinone. E tra le proteste il 2-2 è andato in porto.