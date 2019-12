Gazzetta: Pordenone, roba da A?

Domani sera il Pordenone potrà approfittare del risultato di quel big match per blindare la seconda posizione. Nessuna neopromossa nella storia recente della B ha vinto 8 partite nelle prime 16. A mettere a dura prova la legge della Dacia Arena (6 successi in 8 partite) è l’Ascoli, che però fuori casa finora ha vinto solo una volta. E poi c’è la storia dell’allievo contro il maestro, perché Paolo Zanetti è stato giocatore di Tesser (squalifica ridotta, sarà al suo posto) proprio ai tempi dell’Ascoli (2006-07). Due tecnici che si affidano a due bomber in forma: Strizzolo ha fatto più gol di tutti di testa (4), Scamacca ha firmato 4 degli ultimi 5 gol dei suoi. Roba da A?