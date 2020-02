Il centrocampista pordenonese Magnino neroverde dal primo luglio

Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista Luca Magnino. Il calciatore, nato proprio a Pordenone il 13 agosto 1997, ha firmato un contratto triennale (scadenza giugno 2023) e si trasferirà in neroverde dal primo luglio 2020.

Cresciuto nella Primavera dell’Udinese, Magnino – centrocampista duttile, di corsa e fisicità – si è messo in grande evidenza in serie C con le maglie di Casertana e FeralpiSalò. Accumulando già una notevole esperienza: 122 le presenze nei pro (con 4 reti), di cui 30 nella stagione attuale con la Feralpi.

Fonte Pordenonecalcio.com