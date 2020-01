Il Gazzettino: anche la politica sostiene il Pordenone

L’apertura sportiva de Il Gazzettino sul Pordenone.

«Per scaramanzia sorride l’assessore comunale a Sport e Lavori pubblici non dico quando tutto questo potrebbe succedere. La prima parte (i ramarri contro gli squadroni di serie A, ndr) può avverarsi anche abbastanza presto. Per la seconda ci vorrà probabilmente più tempo e il coinvolgimento di forze imprenditoriali che capiscano quali potrebbero essere i vantaggi che arrecherebbe la realizzazione di un nuovo impianto entro i confini comunali».

AMMINISTRATORE E TIFOSOAndare alla Dacia Arena per seguire le gare interne di Strizzolo e soci è diventata ormai un’abitudine per De Bortoli. «Una piacevole abitudine sottolinea , perché il Pordenone gioca veramente bene. I ragazzi non hanno patito il grande salto, sono motivati, concentrati e sereni al tempo stesso. Attilio Tesser sta facendo un lavoro eccezionale. Sono certo che non avranno cedimenti nel girone di ritorno e continueranno a fare molto bene. Sempre per scaramanzia aggiunge sorridendo , non dico altro». De Bortoli si compiace pure della crescita d’interesse intorno alla squadra. «Vedere 7 mila persone alla Dacia per l’ultima partita del 2019, vinta per 1-0 sulla Cremonese, è stato emozionante. Cresce la passione del pubblico e vede rosa nel futuro neroverde si percepisce l’interesse verso la società di potenziali sponsor e possibili nuovi soci. Evidentemente si comincia a capire cosa significa per la città avere una squadra di calcio a grandi livelli, che esporta il nome e l’immagine positiva di Pordenone in giro per l’Italia». (…)