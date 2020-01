IL Gazzettino: Frosinone notte decisiva per il Pordenone

L’apertura de Il gazzettino sul Pordenone.

Anche i pordenonesi, da sempre piuttosto freddi nei confronti del calcio, si stanno rendendo conto che le imprese di Tesser e dei suoi uomini stanno facendo conoscere la città nei posti più lontani. Il piazzamento al secondo posto a fine andata ha fatto parlare più di qualcuno della città dei due Pordenone, ovvero di Giovanni Antonio de’ Sacchis (il pittore, del quale sta riscuotendo buon successo la mostra curata da Caterina Furlan e Vittorio Sgarbi) e del Pordenone (la società di Mauro Lovisa, passata in un decennio dai campi di calcio dei dilettanti regionali alle soglie della serie A).

IL RECORD DEI 7 MILALa crescita dell’appeal del ramarro non solo in provincia, ma anche in regione, ha portato al primato di presenze in una gara dei neroverdi in occasione dell’ultimo scontro del girone d’andata alla Dacia Arena con la Cremonese. Al successo (1-0) firmato da Ciurria il 29 dicembre hanno assistito in 6 mila 856. Il record precedente risaliva ad appena 56 giorni prima, quando la vittoria (2-1) dei ramarri sul Trapani, propiziata dai gol di Camporese e Burrai, era stata acclamata da 4 mila 13 spettatori. Una crescita prorompente anche in questo caso, nemmeno immaginabile in avvio di stagione quando lo stesso re Mauro aveva posto come obiettivo la presenza di 5 mila tifosi per le sfide dei suoi ragazzi. Certo l’inaspettato afflusso dei quasi 7 mila al match con la Cremonese è stato favorito dall’iniziativa B+Day organizzata dal club neroverde, in collaborazione con il Comitato federale della Figc. Consentiva l’ingresso allo stadio a tutti i tesserati dei club dilettantistici regionali a prezzo agevolato, mentre la serie A era in pausa. È stato stimato infatti che almeno duemila dei presenti erano residenti della Sinistra Tagliamento. (…)