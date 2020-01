Il Gazzettino: Pordenone, sei reti per spaventare il Frosinone

Il punto sul Pordenone come apertura de Il Gazzettino.

Al Centro sportivo De Marchi ieri è andato in scena il confronto amichevole tra i senior della cadetteria e le nuove leve neroverdi. Porte aperte al pubblico in un pomeriggio diventato via via piuttosto freddo. Arbitro speciale il viceallenatore della prima squadra, Mark Strukelj. Indisponibili Davide Mazzocco, Patrick Ciurria e Alessandro Vogliacco, per il resto tutti in campo, agli ordini del mister. Un Tesser che è rimasto in panchina per 90′ sostanzialmente silenzioso, al contrario del collega Favaretto che, in piedi a bordo campo, ha provato a caricare i suoi ragazzi, impegnati contro un avversario più forte dal punto di vista tecnico, atletico e fisico.

SPINTAIl modulo 4-3-1-2 iniziale ha visto Di Gregorio custode dei pali, protetto da Stefani, De Agostini, Semenzato e Bassoli. A metà campo si è mosso bene il trio Burrai-Misuraca-Zammarini, dietro al trequartista Gavazzi. In attacco c’era la coppia Strizzolo-Chiaretti, di fatto un inedito. Proprio quest’ultimo è apparso il più in forma: all’8 punizione calciata con il mancino dai 25 metri nei pressi dell’incrocio. Al 10′ lo stesso fantasista avanzato firma il vantaggio, ribattendo in gol il tiro di Gavazzi stampatosi sulla traversa. Al 20′ un po’ di apprensione per Bassoli, che finisce a terra dopo un contrasto aereo e sbatte la testa. Medicato dallo staff, esce con la borsa del ghiaccio. Al suo posto un vivace Barison, sempre sicuro in difesa e pericoloso negli inserimenti su palla inattiva. Nella prima mezzora resiste il minimo vantaggio dei grandi, ma la Primavera giostra senza timori reverenziali. Spicca in particolare la sicurezza del 2001 Kevin Bric negli anticipi e nell’uscita dall’area palla al piede.