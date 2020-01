Il Gazzettino: Pordenone, Tesser cancella Frosinone

Il punto sul Pordenone sulle pagine de Il Gazzettino:

«Ho esaminato i filmati delle gare del Pescara e non ho visto una squadra in crisi. Tutt’altro: ho ammirato un avversario con tanta qualità, soprattutto in attacco. Dovremo dare il massimo per ottenere un risultato positivo». Così ha esordito ieri Attilio Tesser nella conferenza stampa della vigilia. Nessun rilassamento, quindi, anche se oggi alle 15 alla Dacia Arena si presenterà una squadra ben lontana in classifica dai ramarri, che occupano il secondo posto con 35 punti alle spalle del Benevento di Pippo Inzaghi, primo con 47. I delfini, affidati in settimana a Nicola Legrottaglie dopo le dimissioni di Luciano Zauri, sono dodicesimi a quota 26: 9 punti di differenza.

ARGENTO A RISCHIOLe sviste di Pezzuto (rigore fischiato a favore del Frosinone per un fallo inesistente di Gavazzi su Brighenti) e Abbattista (gol regolare non concesso al Cosenza nel derby calabrese) hanno ridotto a una sola lunghezza il vantaggio dei neroverdi sullo stesso Crotone. I ramarri sono chiamati oggi a fare bottino pieno, per evitare il rischio di dover cedere ai rossoblù di Stroppa il prezioso secondo posto che vale la promozione diretta in A. Se riusciranno ad avere la meglio sul Pescara non sarà necessario attendere l’esito del match di domani pomeriggio alle 15 allo Scida fra i pitagorici e lo Spezia di Italiano.