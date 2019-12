Il Gazzettino: Strizzolo bomber da top 11

L’apertura de Il Gazzettino sul Pordenone.

LUCA NELLA TOP 11Fra gli altri riconoscimenti è arrivato l’inserimento del bomber nella Top 11 di TuttoB. Strizzolo figura infatti al centro della formazione proposta dal sito di riferimento della cadetteria. Un team virtuale schierato dai selezionatori con il 3-4-3, che vede il friulano Scuffet (Spezia) fra i pali; Lazaar (Cosenza), Migliore (Cremonese) e Letizia (Benevento) in difesa; Paolucci (Virtus Entella), Addae (Juve Stabia), Maiello (Frosinone) e Kragl (Benevento) a centrocampo; Gondo (Salernitana) e Moscardelli (Pisa) ai fianchi del ritrovato Strizzolo in prima linea. In panca TuttoB pone Alessandro Nesta, tecnico di un Frosinone in prepotente crescita, reduce da tre vittorie e salito al terzo posto a quota 26, con due lunghezze di ritardo dai ramarri, secondi con 28 punti.