Il Pordenone guarda al futuro: accordo col friulano Magnino

Non solo Tremolada e Gasbarro, acquisti di gennaio che si unisco all’arrivo di Bocalon, il Pordenone pensa anche alla prossima stagione. Come riporta il Messaggero Veneto, ieri il club neroverde ha trovato l’accordo con Luca Magnino, centrocampista classe 1997 della FeralpiSalò.

Originario di Cordenons, ex capitano dell’Udinese Primavera, Magnino è in scadenza coi bresciani: l’ufficialità arriverà nei prossimi giorni. Nelle scorse settimane, sempre per la prossima stagione, il Pordenone aveva chiuso anche con Adam Chrzanowski, difensore polacco di proprietà del Lechia Gdansk ora in prestito Miedz Legnica.