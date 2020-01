Italian sport awards, sette premi al Pordenone per la storica promozione in B

Dalla storica doppietta promozione e Supercoppa alla conquista di 7 “statuette” all’Italian Sport Awards / Oscar dello Sport / Calcio. Per la vittoria della Serie C 2018/2019 il Pordenone sarà premiato come miglior squadra del proprio girone (il B), con riconoscimenti individuali (sempre top del girone) per Mauro Lovisa (miglior presidente), Matteo Lovisa (miglior dirigente dell’area tecnica), Attilio Tesser (miglior allenatore), Leonardo Candellone (miglior calciatore), Salvatore Burrai (miglior centrocampista) e Alberto Barison (miglior difensore). Fra i premiati anche un altro neroverde: Tommaso Pobega, nello scorso campionato in forza alla Ternana, è stato giudicato miglior giocatore esordiente del girone B 2018/19.

L’evento, giunto alla nona edizione, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, andrà in scena martedì 4 febbraio all’Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia.

Fonte Pordenonecalcio.com