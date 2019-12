La firma dell’ufficialità: Omega nuovo socio del Pordenone

Una compagine societaria sempre più forte. Con la firma dell’atto notarile Omega è diventato ufficialmente socio del Pordenone Calcio. Oggi si è tenuto l’incontro tra Franco Marcati, ad della holding di Quarto d’Altino (Ve), già main sponsor di maglia neroverde, e Mauro Lovisa, presidente del Pordenone.

Marcati ha fondato il Gruppo Omega con i soci Pierluigi Pizzo e Michele Dittadi. Nata come software House nel 1985, Omega è oggi una realtà di riferimento a livello nazionale per la digital transformation delle imprese con un team di 120 professionisti con competenze diversificate in ambito produttivo e distributivo. Attiva su tutto il territorio nazionale con 750 installazioni e un totale di 19 mila utenze gestite, Omega conta 11 aziende partner e 5 sedi territoriali supportando le imprese lungo tutto il percorso di trasformazione digitale dei processi operativi.

Fonte Pordenonecalcio.com