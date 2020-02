Messaggero Veneto: Il centro De Marchi al Pordenone calcio, ma solo per un anno

Convenzione rinnovata per un anno col Pordenone calcio per l’utilizzo del centro sportivo comunale Bruno De Marchi. Il tempo per predisporre il bando, perché l’affidamento, dal 2021, andrà a gara.L’amministrazione comunale, con delibera del 12 dicembre scorso, ha deciso di affidare sino alla fine del 2020 al Pordenone calcio srl la concessione in gestione ed uso dell’impianto alle condizioni previste dallo schema di convenzione pubblicato ieri. Il concessionario dovrà versare al Comune un canone annuale pari a 15 mila euro.«Si tratta di una proroga annuale – dice l’assessore allo sport Walter De Bortoli – per poter predisporre il bando di affidamento».