Messaggero Veneto: Il Pordenone è in giornata-no: arriva la prima sconfitta al Friuli

Il commento alla sconfitta del Pordenone one sulle pagine del Messaggero Veneto.

L’ebbrezza da altissima classifica si fa sentire nella testa del Pordenone, che all’esordio casalingo nel nuovo anno rimedia la prima, cocente sconfitta al Friuli del suo fin qui straordinario campionato. Un passaggio a vuoto al cospetto del motivatissimo Pescara, sulla cui panchina fa un debutto da sogno Nicola Legrottaglie, appena “promosso” dalla Primavera tra i mugugni – al limite della contestazione – degli ultras. Secondo posto a rischio: il Crotone oggi (il via alle 15) può operare il sorpasso se batte lo Spezia, prossimo rivale dei ramarri.Gara storta sotto tutti i punti di vista: stavolta non funziona niente nella squadra di Tesser, che fa debuttare da titolare Riccardo Bocalon in coppia con Strizzolo, mentre Gavazzi fa il trequartista. A centrocampo Zammarini e Pobega sono gli scudieri di Burrai, in difesa rientra Almici a destra, confermati Camporese, Barison e De Agostini.Avvio arrembante del Pescara, impegnato in trasferta dopo due gare consecutive in casa in cui ha raccolto un solo punto. Gli abruzzesi con il loro 3-5-2 coprono bene gli spazi e rimangono alti, tenendo “a bada” una formazione di casa stranamente lenta e con poche idee. Al 14′ la prima palla-gol con Machin e Memushai, risponde un paio di minuti dopo Bocalon, palla alta su assist di Gavazzi.Il Pescara gioca con maggiore intensità, tiene in mano il pallino del gioco e nel giro di due minuti costruisce altre due occasioni con Galano, il cui sinistro è prima fermato in due tempi da Di Gregorio, poi sibila a fil di palo. I padroni di casa, sfruttando una palla persa in transizione da Machin, vanno vicino al gol con un paio di inserimenti del solito Pobega. È un Pordenone che fatica a trovare il bandolo contro un Pescara estremamente attento e vivace. (…)