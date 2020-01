Messaggero Veneto: Il Pordenone nel 2019 ne ha vinta una su due

Il punto sul Pordenone sulle pagine del Messaggero Veneto:

Il 2019 è stato un anno eccezionale per il Pordenone, come testimoniato dalla vittoria del campionato di serie C, dall’attuale secondo posto tra i cadetti e, inoltre, dai punti ottenuti. Nel corso degli ultimi dodici mesi, infatti, la squadra di Attilio Tesser ne ha collezionati 71 nell’arco di 40 partite, per una media di 1,78 a gara. Un ritmo notevole, se si tiene conto che il periodo che si tengono in considerazione 365 giorni e non solo un girone di un singolo campionato. Mantenere questo ruolino di marcia nel 2020 sarà difficile, anche se i ramarri ci proveranno se non altro per cercare di conquistare ciò che sino a poco tempo fa era impensabile: la promozione in serie A.LE CIFREAndando nel dettaglio, capitan Stefani e compagni hanno fatto segnare 19 vittorie, 14 pareggi e solo 7 ko per un totale di 57 reti realizzate e 39 subite. Quest’ultima statistica va però analizzata, perché se valutata senza ulteriori approfondimenti farebbe sembrare il Pordenone come una squadra con una scarsa tenuta difensiva: dei 39 centri incassati, 12 si riferiscono a tre match (Pescara, Juve Stabia e Salernitana). Questo significa che nelle altre 37 sfide i ramarri hanno subìto 27 reti, dato che testimonia molto meglio uno dei pregi del gruppo, vale a dire la fase difensiva, aspetto su cui Tesser punta molto.I neroverdi, poi, hanno disputato 19 incontri di serie B, conquistando 10 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte (27 gol segnati e 23 subiti); hanno quindi giocato 18 partite in serie C, ottenendo 8 successi, 9 “ics” e 1 solo rovescio per un totale di 26 reti realizzate e 14 incassate. Inoltre, nel computo vanno tenute in considerazione le due uscite nella Supercoppa di serie C (vinta) in cui risultano una affermazione e un pareggio (3 gol segnati, nessuno subìto) e una gara di coppa Italia, quella con la FeralpiSalò, terminata con una sconfitta per 2-1.