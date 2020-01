Messaggero Veneto: Pordenone, Di Gregorio e Scuffet, tutto partì un girone fa

Il punto del Messaggero Veneto sul Pordenone.

Entrambi hanno esordito con le rispettive maglie nella gara d’andata. Da allora, uno non è più uscito dalla formazione titolare, l’altro solo in tre circostanze. Poco cambia. Con la sfida di sabato 1° febbraio del Picco Pordenone e Spezia, Michele Di Gregorio e il friulano Simone Scuffet festeggeranno un girone a difesa dei pali delle proprie squadre. Una sfida nella sfida, tra due portieri di 22 e 23 anni. Curiosità vuole che Scuffet, al cospetto de i ramarri, festeggerà la sua 100ª presenza tra i professionisti quando ricorrerà il sesto anniversario dall’esordio in A con l’Udinese.RICORRENZAEra il 1° febbraio del 2014: Guidolin schierò il 17enne della Primavera in seguito all’infortunio del serbo Brkic. Da allora ne ha fatta di strada, Scuffet, passando dal rifiuto all’Atletico Madrid nel corso dell’estate dello stesso anno per arrivare alla porta dello Spezia dopo aver giocato con il Como, nuovamente con l’Udinese e con i turchi dello Kasimpasa.Al Picco, col Pordenone, farà 100, consapevole di aver trovato serenità e continuità di prestazioni vestendo la maglia bianconera. Il tecnico, Vincenzo Italiano, gli diede fiducia per la prima volta in stagione nella sfida d’andata del Friuli: Krapikas, portiere lituano ex Sampdoria, era reduce da dieci giorni con l’Under 21 ed era rientrato in sede poco prima della trasferta udinese. Così toccò a Scuffet, che nel suo stadio fece una bella figura. Tornò in panchina per le successive tre partite, dopodiché si riprese i guantoni da titolari dal match col Benevento del 5 ottobre. E da quel momento è stato protagonista di una buona stagione.(…)