Messaggero Veneto: Pordenone, il sogno serie A passa per le gare in trasferta

Il punto del Messaggero Veneto sul Pordenone.

Ammesso che la serie A sia un orizzonte raggiungibile, il Pordenone dovrà provare a conquistarlo in trasferta. È lontano dallo stadio Friuli, infatti, che la squadra di Tesser è chiamata a dimostrare nella seconda parte di campionato, che prenderà il via il 17 gennaio, guarda caso con la difficile sfida di Frosinone, che ha raggiunto una maturità da promozione. RITMO DA PROMOZIONEL’obiezione è scontata. Nel senso che nessuno ha chiesto ai neroverdi di tentare la seconda storica scalata, dopo lo sbarco in serie B del 2019. Ma l’appetito vien mangiando. E il pasto dei naoniani sinora è stato degno di un ristorante stellato: secondo posto, a più 3 sulla terza (il Crotone) e addirittura più 5 sulle quarte (Virtus Entella e Cittadella). Solo il Benevento si è dimostrato sinora superiore a Burrai e compagni. DUE VELOCITÁLa vera differenza, tradottasi nella dozzina di punti di vantaggio che la squadra di Pippo Inzaghi può vantare sulla compagine di Tesser, si è registrata in trasferta. Dove il Pordenone ha raccolto “appena” 8 punti contro i 18 del Benevento. È per tenere distanti le altre pretendenti che i neroverdi dovrebbero comunque imprimere nell’anno appena cominciato un’accelerata al loro rendimento esterno. Sinora le uniche due vittorie fuori casa sono arrivate a Venezia e a Cosenza. Con Chievo ed Entella si è raccolto un punticino, per quanto prezioso. Mentre con Pescara, Livorno, Juve Stabia, Pisa e Salernitana non c’è stato nulla da fare. SCONTRI DIRETTIChissà cosa succederà nel girone di ritorno. Quando diversi scontri diretti si giocheranno lontano dalle rassicuranti, quanto confortevoli, mura dello stadio dell’Udinese. A partire da quello con il Frosinone dopo la sosta: la squadra di Nesta è una delle candidate più autorevoli ad insidiare il secondo posto neroverde. Ma non la sola. L’undici di Tesser dovrà fare visita pure al Crotone di Stroppa, altra pericolosa inseguitrice (…)