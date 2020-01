Messaggero veneto: Pordenone: piccolo budget, grandi risultati

Il punto sul Pordenone culle pagine e del Messaggero Veneto:

La classifica rispecchia il portafoglio. Vero, ma fino a un certo punto. Ci sono delle eccezioni che ridanno al tutto quel pizzico di romanticismo che non guasta mai. Il Pordenone, in quest’ottica, è una bella favola della serie B: ha il quindicesimo monte ingaggi della categoria, eppure è lì, alle spalle della ricca corazzata Benevento. Davanti a società che stanno pagando stipendi ben più elevati. L’INDAGINE La speciale graduatoria degli ingaggi, estratta dall’archivio della Lega di serie B e pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, mette in luce conferme e smentite della regola, apparentemente più scontata, del mondo del pallone. Quella secondo la quale più spendi e più vinci. È così per il Benevento, che nella stagione in corso ha messo sul piatto oltre 14 milioni di euro per allestire una rosa in grado di tornare in serie A. E in effetti ci sta riuscendo: al giro di boa del torneo ha 12 punti di vantaggio sulla seconda e 14 sulla terza. Un margine perlomeno gestibile nel girone di ritorno. Salvo clamorosi rallentamenti, che con un allenatore meticoloso come Pippo Inzaghi paiono improbabili. Al secondo posto delle più “spendaccione” si piazza il Frosinone di Nesta (13,4 milioni), che al momento però insegue a ben 19 lunghezze dalla battistrada. Ancor più notevole la divergenza che si sta registrando a Cremona: il club grigiorosso è sul podio (12,9 milioni) della classifica degli ingaggi. Ma al momento la squadra dell’appena richiamato Rastelli è al quart’ultimo posto della graduatoria che conta di più. In altre parole, se il campionato finisse oggi dovrebbe giocarsi i playout per non retrocedere (…)