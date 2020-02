Messaggero Veneto: Pullman pieno, 100 tifosi al seguito: «Il virus? C’è voglia di normalità»

La voglia di Pordenone non si ferma. Nemmeno in queste ore d’ansia per il coronavirus, che si aggiunge a quella di una classifica divenuta di colpo meno rassicurante. Se non altro per il trend intrapreso dai neroverdi nel girone di ritorno, in cui hanno conquistato appena 2 punti in 6 partite. Ma la passione va oltre. Così il pullman organizzato dal neonato fan clun “Pn Neroverde 2020” è stato riempito. E domani, sugli spalti del Castellani di Empoli, per spingere la squadra di Tesser verso un’impresa ci saranno un centinaio di cuori neroverdi.