Messaggero Veneto: Rigori e gol-fantasma, Pordenone penalizzato

Il punto sul Pordenone sulle pagine del Messaggero Veneto:

Nella migliore delle ipotesi (vittoria allo Stirpe e pareggio al San Vito), avrebbe potuto avere cinque punti di vantaggio sul Crotone, terzo classificato: sarebbe stato il modo ideale per ricominciare l’annata. Invece, dopo le gare del fine settimana, è avanti di solo una lunghezza. È stato questo l’esito della prima giornata del girone di ritorno per il Pordenone e a danneggiare la squadra di Tesser sono state le direzioni arbitrali di due incontri, decisamente negative: a Frosinone si è assistito al rigore generosamente assegnato ai ciociari e ai due non concessi ai ramarri; a Cosenza non è stato convalidato un gol regolare ai padroni di casa, con la palla che aveva oltrepassato la linea di porta di oltre mezzo metro. Ad avvantaggiarsi di tutto ciò il Crotone, vittorioso al Marulla e rientrato prepotentemente in corsa per il secondo posto visto anche il 2-2 dei ramarri.GLI ERRORIVa subito sottolineato un aspetto: sbagliare è umano e fa parte del gioco. Gli errori sono commessi dagli allenatori, dai calciatori e, naturalmente, anche dagli arbitri, unici attori non professionisti a questo livello. Un aspetto di cui tenere conto. Tuttavia è davvero incredibile la svista di Cosenza, la seconda fila al San Vito dopo quella della gara con l’Empoli: direttore di gara e assistente hanno ritenuto che il colpo di testa di Sciaudone non fosse entrato in porta. Un errore del genere, oltre a danneggiare rossoblù e Pordenone, ha portato al centro del dibattito un tema molto importante: l’introduzione della Goal line tecnology tra i cadetti. Uno strumento già presente in serie A e di cui, in categoria, ne beneficerebbero tutti, in primis il campionato e la sua credibilità. Con l’avvento del Var, seppur in fase sperimentale, si è fatto un passo avanti: entrerà a pieno regime nei play-off e sarà benedetto da tutte le società, visto che sono state in 19 (su 20) a chiederlo nel corso dell’assemblea di lega. Ora, le parti avrebbero diritto di chiedere anche l’utilizzo di questa tecnologia. (…)