Messaggero Veneto: Prima la salute, il club neroverde sospende gli allenamenti

Il Pordenone ha deciso di sospendere a data da destinarsi gli allenamenti della prima squadra. La scelta, nell’aria, è stata presa ieri mattina, annullando così il ritrovo di Stefani e compagni inizialmente fissato per domani.«L’obiettivo primario e imprescindibile – è l’annuncio sul sito ufficiale del club – è la tutela della salute di calciatori, tecnici, dirigenti, dipendenti e loro famiglie». Un passo importante nella battaglia contro il coronavirus. Il centro De Marchi, già chiuso anche ai dipendenti del club, non avrà “ospiti” ancora per molto. Cosa faranno, dunque, i giocatori? Si alleneranno a casa, nel rispetto delle misure imposte dal Decreto anticontagio.