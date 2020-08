Notizie Pordenone, accordo per il rinnovo di Tesser

Notizie Pordenone – Accordo vicino per il rinnovo di Tesser

Si è conclusa una stagione strepitosa per il Pordenone: la squadra friulana ha combattuto fino alla fine per la promozione e si è arresa solamente nella semifinale dei playoff di Serie B, uscendo a testa alta. Per questo, la società si è già messa al lavoro per la prossima stagione, con l’obiettivo preciso di continuare a sognare la Serie A.

Infatti, secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, il club neroverde ha scelto di puntare ancora su Attilio Tesser: al tecnico è stato offerto il prolungamento del contratto fino al 2022 e in lui è stato visto il punto fermo da cui far ripartire la scalata alla massima serie. L’allenatore, che negli ultimi giorni avrebbe ricevuto offerte anche da altre squadre di Serie B, sembra essere convinto del progetto e sarebbe pronto a firmare. L’accordo tra Tesser e i friulani è sempre più vicino: il Pordenone punta forte alla Serie A.