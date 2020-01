Pordenone, ballottaggio Gavazzi-Chiaretti in vista del Pescara

Oltre al dubbio che riguarda Strizzolo, acciaccato e in forse per la sfida contro il Pescara, il tecnico del Pordenone Attilio Tesser deve sciogliere tre ballottaggi. Come riporta il Messaggero Veneto, per sostituire Strizzolo è pronto l’acquisto di gennaio Bocalon, che farebbe il suo esordio dal primo minuto dopo aver giocato uno scampolo di gara a Frosinone.

Gli altri dubbi di Tesser riguardano le caselle di terzino e mezzala destri e di trequartista. Dietro il ballottaggio è tra Almici e Semenzato, a centrocampo tra Misuraca e Zammarini, mentre per giocare dietro le punte si contendono una maglia Chiaretti e Gavazzi, con quest’ultimo che potrebbe essere impiegato anche sulla linea mediana.

In casa Pescara, invece, Legrottaglie dovrà rinunciare a Kastanos (forte contusione alla caviglia), Balzano e Tumminello, Chochev e Campagnano (tutti fuori da tempo). Probabile 4-3-2-1, col tandem Machin-Galano chiamato a ispirare Maniero. Fiorillo tra i pali, difesa composta, da destra verso sinistra, da Ciofani, Drudi, Scognamiglio e Masciangelo, in mezzo Memushaj, Palmiero e Crecco.