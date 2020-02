Pordenone, Bassoli: “Ci aspettano tante occasioni per ritrovare l’entusiasmo”

Il giocatore neroverde al termine della sconfitta subita dal Chievo:

“Adesso ci aspettano tante gare ravvicinate: per me è un bene, abbiamo più occasioni per ritrovare l’entusiasmo che ci serve e la vittoria che ci manca.

E’ stata una gara equilibrata. Dopo un grande gol hanno potuto gestirla con serenità, noi invece abbiamo premuto, pur senza creare tantissime occasioni. Ci abbiamo provato e non è andata bene. Ci proveremo di più la prossima volta.

Siamo alla ricerca di una vittoria che ci dia entusiasmo e morale. Nel secondo tempo abbiamo fatto di tutto almeno per pareggiare, dobbiamo ripartire da qui.”