Pordenone, Ciurria a rischio per il Frosinone

Non è stata una ripresa degli allenamenti fortunata per il Pordenone. Come riporta il Messaggero Veneto, Ciurria ha accusato un problema alla coscia: difficilmente sarà in campo a Frosinone, venerdì 17 gennaio. Di minore gravità la situazione di De Agostini, Mazzocco e Vogliacco.

Il capitano è influenzato, il centrocampista ha un problema alla coscia e il difensore lamenta un risentimento muscolare. Le condizioni di De Agostini verranno valutate oggi, mentre Mazzocco e Vogliacco al massimo rientreranno in gruppo all’inizio della prossima settimana.