Pordenone, classe neroverde: i bambini interrogano i calciatori

L’attività di Classe Neroverde, il progetto scuole del Pordenone Calcio, non si ferma. E si adatta ai tempi, presentandosi sui canali social del club in versione video “home edition”.

Come state?

Bocalon: “Noi stiamo bene, anche se come tutti dobbiamo restare a casa. Mi raccomando, fate i bravi, rispettate le regole così potremo tutti tornare a gioire insieme”.

Come fai ad allenarti se non puoi uscire di casa?

Tremolada: “So che vorreste essere al parco a divertirvi, ma ci si può allenare anche a casa, stando attenti a non rompere niente ovviamente!”

Cosa mangiate?

Zammarini: “Anche se siete chiusi in casa, occorre mangiare sano e senza esagerare. Per un atleta, come per un bambino, è importante alimentarsi bene. Mi raccomando, ascoltate mamma e papà”.

A cosa giochi con i tuoi bambini?

De Agostini: “Io e mia figlia Diletta ce ne inventiamo una ogni giorno, da Lupo-mangia-frutta a Strega-comanda-colore, al Memory. Provate anche voi con i vostri fratelli e con mamma e papà, facciamo che sia un allenamento in attesa di giocare tutti assieme”.

Quando tornerete a giocare le partite?

Strizzolo: “Dipende anche da noi, dobbiamo restare a casa e seguire le regole, così prestissimo torneremo a giocare, voi all’asilo e noi al campo. Il prossimo gol lo dedicherò a voi, promesso”.

Verrete a trovarci?

Stefani: “Non vediamo l’ora bambini, al centro De Marchi per un allenamento, allo stadio per una partita o veniamo noi in asilo, decidete voi”.