Pordenone-Cremonese, i convocati di Baroni

Questi i grigiorossi convocati dal tecnico Marco Baroni per affrontare la gara della 19° giornata del Campionato Serie BKT Pordenone-Cremonese in programma domenica 29 dicembre (ore 15). Oltre allo squalificato Valzania non ci saranno gli infortunati Kingsley, Boultam e Mogos, quest’ultimo fermo a causa del riacutizzarsi della tendinopatia rotulea sinistra.

PORTIERI – Agazzi (16), Ravaglia (1), Volpe (22)

DIFENSORI – Bianchetti (15), Bignami (13), Caracciolo (23), Claiton (3), Migliore (17), Ravanelli (20), Renzetti (33), Terranova (26), Zortea (21)

CENTROCAMPISTI – Arini (4), Castagnetti (19), Deli (18), Gustafson (6), Soddimo (10)

ATTACCANTI – Ceravolo (30), Ciofani (9), Palombi (11), Piccolo (7)

Calciatori non disponibili: Boultam, Kingsley, Mogos, Valzania

Fonte Uscremonese.it