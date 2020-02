Pordenone – Empoli: tesser verso il 4-3-1-2. Marino ritorna al Friuli

La squalifica di Maietta rilancia nella formazione titolare il greco Nikolaou. In attacco Marino potrebbe confermare il tridente mandato in campo contro il Crotone. Non sono al meglio ancora Zurkowski e La Mantia ma ci saranno tra i convocati.

Probabile formazione (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Balkovec; Frattesi, Ricci, Henderson; Bajrami, Mancuso, Tutino. A disp.: Branduani, Perucchini, Sierralta, Pinna, Stulac, Antonelli, Zurkowski, Ciciretti, La Mantia, Merola. All.: Marino.