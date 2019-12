Pordenone, i dubbi di Tesser in vista della Cremonese

Sono due, essenzialmente, i dubbi di Tesser in vista di Pordenone-Cremonese, in programma alle 15 di domani al Friuli: riguardano i ruoli di trequartista e partner d’attacco di Strizzolo. Come riporta il Messaggero Veneto, il tecnico neroverde non ha ancora deciso.

Per la trequarti il ballottaggio è tra Gavazzi e Chiaretti, mentre in avanti sono Ciurria e Candellone a contendersi una maglia. Dovrebbero rientrare dal primo minuto, invece, De Agostini (squalificato contro la Salernitana) e Pobega (impiegato nell’ultima mezzora in Campania).