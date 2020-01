Pordenone, il 7 la ripresa degli allenamenti

Il Pordenone riprenderà ad allenarsi martedì 7 gennaio: come riporta il Messaggero Veneto, Tesser farà svolgere alla squadra una doppia seduta. Il focus, nella prima settimana, sarà incentrato sulla forma fisica, senza perdere di vista la preparazione della gara col Frosinone, che aprirà il ritorno, in calendario alle 21 del 17 gennaio in Ciociaria.

Il tecnico neroverde potrà lavorare col gruppo al completo. Contro il Frosinone sarà sicuramente assente Almici, qualificato per un turno.