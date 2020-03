Pordenone-Juve Stabia, i nostri voti

PORDENONE

DI GREGORIO 6 Serata tranquilla: non è mai chiamato a interventi trascendentali.

ALMICI 6,5 Partita di buona sostanza, in leggera sofferenza nel momento di maggiore spinta della Juve Stabia.

BARISON 6 L’attacco delle Vespe non punge con particolare veemenza, lui è attento.

BASSOLI 6 Vale il discorso fatto per Barison.

GASBARRO 6 Il voto è la media tra l’assist per l’1-0 e il fallo da rigore.

MISURACA 6,5 Generoso nel chiudere, diligente nell’accompagnare la manovra: prestazione positiva.

BURRAI 6,5 Mezzo voto in più per il corner che Strizzolo trasforma in oro segnando il gol-partita.

POBEGA 6,5 Cala nel finale, dopo aver giocato una partita discreta per intensità e qualità.

GAVAZZI 7 Quarta rete stagionale, ennesima prestazione di spessore: no, fare a meno di lui in questo momento non è possibile (86′ MAZZOCCO sv Dentro subito dopo il 2-1 per difendere il successo).

STRIZZOLO 7,5 Prende l’ascensore e regala al Pordenone un successo di platino: e sono otto in campionato.

BOCALON 5,5 Dopo aver firmato gli ultimi due gol neroverdi, si prende una serata di pausa (55′ CIURRIA 6,5 Entra con voglia, va vicino al gol.

ALL. TESSER 7 Alla fine ha ragione lui. Forse sarebbe servito un altro cambio sull’1-0, ma il campo lo premia.

JUVE STABIA: Provedel 6; Vitiello 5,5, Tonucci 5,5, Troest 5,5, Ricci 6; Mallamo 6 (82′ Germoni sv), Calò 6,5, Addae 6; Melara 5 (55′ Canotto 7), Rossi 5 (65′ Bifulco 6,5), Di Mariano 6,5). All. Caserta 5,5.

ARBITRO: Illuzzi 6.

Massimo Pighin