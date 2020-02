Pordenone-Livorno affidata a Marini

Sarà Valerio Marini a dirigere Pordenone-Livorno, in programma alle 15 di sabato al Friuli. Il 37enne fischietto della sezione Roma 1, che in questa stagione ha totalizzato nove presenze in Serie B e una in Coppa Italia, sarà coadiuvato dagli assistenti Lombardo e Saccenti, mentre il quarto uomo sarà Marcenaro.

Marini ha arbitrato in un’occasione il Pordenone (successo dei ramarri), mentre ha diretto sei volte il Livorno: il bilancio è di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte.