Il tecnico del Pordenone Tesser in vista della sfida di sabato a Empoli è alle prese con una serie di valutazioni sulla formazione. Come riporta il Messaggero Veneto, Gavazzi potrebbe venir preferito a Tremolada sulla trequarti, mentre in avanti possibile l’impiego di Candellone. A centrocampo, a fianco di Burrai e Pobega, giocherà uno tra Mazzocco e Misuraca, mentre in difesa si va verso la conferma di Vogliacco. Da verificare, infine, le condizioni di Barison.