Pordenone, raggiunto accordo con giocatori e staff per tagli stipendi

Il Pordenone Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con tutti i propri tesserati (calciatori della Prima squadra, tecnici e dirigenti con contratto sportivo) per la riduzione di una mensilità nella corresponsione degli emolumenti della stagione 2019/2020. Un atto di responsabilità collettiva legato alle conseguenze dell’emergenza Covid-19, che sta investendo l’intero Paese.

Mauro Lovisa, presidente del Pordenone Calcio, dichiara: «Sono orgoglioso della compattezza e della sensibilità del gruppo. I nostri ragazzi, tecnici e dirigenti hanno dimostrato comprensione della situazione generale. Un gruppo, il nostro, formato da uomini veri: lo spessore delle persone, e non avevo dubbi in merito, si conferma in questi momenti. Li ringrazio e sono certo che tutti insieme continueremo a toglierci grandi soddisfazioni, ripartendo più forti di prima».

Mirko Stefani, capitano del Pordenone Calcio, dichiara: «Da parte nostra c’è stata da subito apertura alla proposta della società, con cui si è sviluppato un dialogo chiaro e costruttivo. La situazione del Paese coinvolge tutte le categorie: ognuno può e deve fare il suo nel proprio ambito. Non vediamo l’ora di riprendere la nostra vita normale con gli allenamenti collettivi e il campionato, sperando di poter giocare il prima possibile davanti ai nostri tifosi».